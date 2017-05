Racismo em Português vence Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença

A série de reportagens Racismo em Português, do jornal PÚBLICO, foi um dos vencedores da 19ª edição do prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença. O trabalho — dirigido pela jornalista Joana Gorjão Henriques, com imagem de Frederico Batista e Sibila Lind e design de Miguel Cabral — explora o impaco do colonalismo português aos olhos de habitantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, por volta do 40.º aniversário da descolonização, expondo um lado esquecido da história colonial e desconstruindo mitos.

PUB

“Os portugueses foram mais brandos e menos racistas? Racismo em português: como foi, como é?”, perguntou-se no arranque das reportagens. Numa jornada de cinco trabalhos em cinco países, a resposta ganhou 100 rostos — os 100 entrevistados — que abordam um confronto entre o presente e o passado, entre o que recordam os portugueses e o que entretanto ficou esquecido.

Os depoimentos recolhidos foram também publicados no livro, Racismo em Português — o lado esquecido do colonialismo, com edição da Tinta-da-China, do PÚBLICO e da Fundação Manuel dos Santos — parceiro do projecto.

PUB

Sofia Arede e Sofia da Palma Rodrigues (vencedores da edição anterior), Filipe Vasconcellos (voluntário da AMI), Ana Rosado (Amigo da AMI) e Fernando Nobre (presidente da AMI) constituíram o painel de jurados convidados a deliberar os vencedores desta edição.

O trabalho do PÚBLICO partilha o prémio com a peça Renegados, da SIC, de Sofia Pinto Coelho e Filipe Ferreira, com edição de Rui Berton, áudio de Octaviano Rodrigues e produção de Diana Matias. O grafismo é de Isabel Cruz, a ilustração de Ana Grave e José Dias assina como colorista. A peça retrata o drama vivido pelas pessoas que nasceram, cresceram, estudaram e trabalharam em Portugal, mas a quem foi retirada a nacionalidade portuguesa, na sequência das alterações efectuadas à Lei da Nacionalidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os jornalistas premiados receberam 7.500 euros cada e uma escultura da autoria de João Cutileiro, artista português.

O júri decidiu ainda distinguir outros três trabalhos com menções honrosas: Grande Reportagem – Angola, da SIC, Eu é que sou o Presidente da Junta, também da SIC, e Lágrima que deito, da RTP. Cada um dos três foi também premiado com a escultura de João Cutileiro.

A entrega dos prémios, co-financiados pelo Novo Banco, foi presidida esta segunda-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Fundação Calouste Gulbenkian.

PUB

PUB