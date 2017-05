Homem encontrado morto em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) de Faro está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem encontrado nesta segunda-feira num apartamento turístico no Aldeamento do Moinho, em Albufeira, no Algarve, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, "o homem de nacionalidade irlandesa" foi encontrado morto num apartamento que alegadamente partilhava com amigos em férias na região.

"O caso está a ser investigado", referiu fonte da Directoria de Faro da PJ, sem adiantar mais pormenores.

