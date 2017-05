Marcelo avisa: “Hoje temos uma grande alegria”, mas “amanhã o trabalho continua”

(PDE), Marcelo Rebelo de Sousa já estava a comentar. O Presidente da República não escondeu a satisfação com a saída de Portugal do PDE, mas deixou o alerta de que é preciso continuar o trabalho iniciado, reforçando o investimento, a criação de emprego e controlando o défice. “Este é um passo fundamental, mas não é o último passo”, avisou.

“Hoje temos uma grande alegria e felicitamos por essa alegria os portugueses, sem os seus sacrifícios nada disto era possível. Mas amanhã o trabalho continua. E o trabalho continuar significa reforçar a confiança, reforçar o investimento, reforçar o crescimento, reforçar a criação de emprego e, para isso, temos todos de trabalhar, controlando o défice, criando condições para mais confiança, estimulando o investimento e promovendo o crescimento”, disse aos jornalistas nesta segunda-feira, à margem do ciclo de debates "Decidir sobre o final da vida", em Lisboa.

Estas foram as duas ideias que o Chefe de Estado repetiu à comunicação social, assim que a decisão da Comissão Europeia de recomendar ao Conselho Europeu a saída de Portugal do PDE foi confirmada: “Esta decisão só foi possível devido aos sacrifícios dos portugueses de muitos anos. E eu queria felicitá-los. Amanhã é o dia de todos começarmos a trabalhar, para podermos converter a decisão de hoje naquilo que verdadeiramente importa que é mais confiança, mais investimento, mais crescimento, mais emprego”, insistiu, acrescentando que se deve ir “até onde for possível”, sendo que Marcelo é um optimista nato. “Como sabem eu puxarei sempre para cima, como puxei ao longo do último ano e meio”, disse, apelando mais uma vez a “a que se converta esta decisão em mais confiança, cá dentro e lá fora, em relação a Portugal”.

