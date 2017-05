PSD ataca: Teresa Leal Coelho diz que lisboetas estão a pagar o preço da “geringonça”

Não se poupou nas acusações, nem sequer no vocabulário. Na convenção autárquica do PSD, em Lisboa, criou-se a oportunidade para desferir vários golpes nas esquerdas que se uniram para governar o país, a solução conhecida como “geringonça”. Foram sobretudo os sociais-democratas Carlos Carreiras e Teresa Leal Coelho que puseram os pontos nos is: a candidata à Câmara de Lisboa defendeu que também os lisboetas estão a pagar o preço da “geringonça” e o ainda autarca de Cascais teceu muitas e muitas críticas a socialistas, bloquistas e comunistas. Até mal-educado chamou ao seu adversário da CDU no concelho, Clemente Alves.

Teresa Leal Coelho começou por criticar as políticas do Governo em relação ao metro, acusando-o de, por exemplo, diminuir o número de carruagens. “O Governo diminui o défice à custa de cativações e quem se trama é não só, mas também, o cidadão de Lisboa”, disse. E o raciocínio continuou em relação à Carris: a municipalização da Carris e o “rasgar” do contrato de concessão defendido pelo PSD mais não é do que o preço que o executivo de António Costa “paga para ter o apoio do PCP”, e também do Bloco de Esquerda. Mais, insistiu: a autarquia vai buscar dinheiro à EMEL para pagar a “dívida operacional da Carris”. A candidata acusou a EMEL de duplicar as receitas, fazendo uma “caça à multa” e espalhando mais parquímetros pela cidade. Mais uma vez: “Os cidadãos que trabalham em Lisboa estão, por via da EMEL, das taxas e dos impostos, a pagar o preço da geringonça”, afirmou. Esta linha de pensamento só podia culminar com “uma das primeiras medidas” de Teresa Leal Coelho: “Deixar de colocar os cidadãos de Lisboa como avalistas para a sustentação do Governo.”

O terreno para atacar a solução de Governo à esquerda já tinha sido preparado por Carlos Carreiras, que se recandidata a Cascais. Mostrando-se a favor da descentralização, o autarca criticou “os senhores comunistas e os senhores bloquistas” (e também o PS) por bloquearem o processo. Porquê? Porque a descentralização “não permite alimentar as suas corporações”, porque permite uma maior “participação” dos cidadãos e estas forças políticas, acusou, “não confiam nos cidadãos”, querem “sistemas controlados”.

Em alturas diferentes do discurso, o social-democrata tanto disse que o PS é próximo de uma fatia do Bloco, que a coligação das esquerdas é fácil porque pensam da mesma forma, como afirmou que os socialistas têm de ceder para manter este Governo. Houve vários ataques. Noutro ponto da intervenção, a propósito de Parcerias Público-Privadas, Carlos Carreiras lembrou que PCP e Bloco de Esquerda são contra, e ao PS ainda deu honras de uma referência à parte, por ter feito algumas “parcerias público-parvas”. Lamentou que haja questões ideológicas “bloqueadoras” do desenvolvimento e aproveitou para criticar o candidato da CDU em Cascais, “o piorzinho que eles lá podiam ter”, “doido”, “mal-educado” e que deve “muito aos níveis de democracia”. Se dúvidas ainda houvesse sobre o que pensa Carlos Carreiras deste Governo, o autarca ainda se referiu a esta solução como uma “forma de não cumprir as práticas constitucionais” que os portugueses vão pagar.

Turistas não podem expulsar lisboetas

Quanto a algumas medidas abordadas, Teresa Leal Coelho insistiu que todos os candidatos sociais-democratas assinarão uma carta de compromisso ético e de transparência, segundo a qual cada despesa da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia será publicitada em edital trimestralmente. Mostrou preocupação com questões ligadas à acção social, dos idosos que vivem sozinhos em Lisboa aos jovens que querem instalar-se em Lisboa. E recebeu palmas ao anunciar que colocará, com apoio da Câmara, uma creche em cada bairro.

Sobre o turismo, disse que o PSD não quer expulsar os turistas de Lisboa, mas os turistas também não podem expulsar os lisboetas de Lisboa. Afirmou que a prioridade são as pessoas que vivem, trabalham, nascem, envelhecem em Lisboa, para que continuem na cidade e não “fujam” para concelhos limítrofes. Defendeu um turismo “de mais qualidade” (turistas que gastem mais) e brincou com o actual estado das coisas: “Se não, qualquer dia a marcha de Alfama vai ter de treinar na Trafaria.”

Antes de sentar na mesa, quando ainda estava a abrir a convenção, Carlos Carreiras também tentou varrer polémicas: garantiu que, “apesar do ruído”, o processo de preparação das autárquicas foi pacífico no PSD e que começou a ser preparado há mais de um ano. Reafirmou a aspiração de o partido voltar a liderar a Associação Nacional de Municípios, de reforçar as lideranças no distrito de Lisboa e de dedicar a vitória, a 1 de Outubro, a Pedro Passos Coelho.

À margem da convenção e em declarações aos jornalistas, Mauro Xavier (que se demitiu de líder da concelhia em desacordo com a estratégia autárquica) fez questão de enterrar polémicas passadas e de defender que Teresa Leal Coelho é a melhor candidata. Já a própria, também à comunicação social, também fez questão de sublinhar que a sua candidatura tem um tempo próprio, independente de qualquer outro candidato. E, quando foi questionada sobre se ficar atrás da candidata centrista, Assunção Cristas, seria uma grande derrota, a social-democrata usou a ironia para (não) responder. Disse que não entendia a pergunta, porque as candidaturas do PSD são vencedoras: “Serei a próxima presidente da Câmara Municipal de Lisboa”.

