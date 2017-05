Dois ataques suicidas no Iraque fazem 31 mortos e 50 feridos

Pelo menos 31 pessoas morreram nesta sexta-feira à noite e outras 50 ficaram feridas na sequência de dois ataques suicidas na capital iraquiana, Bagdade, e na cidade de Bassorá, no sul do país.

De acordo com fontes do Ministério do Interior, citadas pela agência noticiosa EFE, em Bagdade 18 pessoas morreram quando um carro-bomba chocou contra um posto de controlo na zona de Abu Dashir.

As mesmas fontes adiantaram que pouco depois do ataque em Bagdade, outro suicida detonou uma carga de explosivos contra uma esquadra da polícia.

