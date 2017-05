Incêndio destrói por completo anexo de armazém de móveis em Viana

Um incêndio destruiu, nesta sexta-feira à noite, um anexo de um armazém de móveis em Vila Franca, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte dos bombeiros municipais daquela cidade.

PUB

De acordo com a mesma fonte, as chamas, que deflagraram cerca das 20h50, "destruíram, por completo, um anexo onde se encontram móveis e uma garrafa de gás, existente nas traseiras da empresa de móveis", situada naquela freguesia da margem esquerda do rio Lima.

"Os bombeiros fizeram a contenção das chamas impedindo a sua propagação ao edifício principal da empresa e às habitações vizinhas", adiantou a fonte.

PUB

Desconhecem-se ainda as causas do incêndio. Ao local compareceram quatro veículos e 12 operacionais dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo e a GNR.

PUB

PUB