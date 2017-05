PSD chumba Joaquim Jorge para candidato a Matosinhos

O plenário de militantes do PSD chumbou o nome do independente Joaquim Jorge para liderar a lista social-democrata à presidência da Câmara de Matosinhos nas eleições autárquicas de 1 de Outubro.

A votação foi feita durante o plenário de militantes nesta quinta-feira à noite, que decorreu no âmbito de uma reunião da comissão política distrital do PSD, e o resultado, de acordo com fontes sociais-democratas, foi: 57 votos contra e 26 a favor.

Escolhido pelo presidente da concelhia do PSD de Matosinhos, José António Barbosa, o nome de Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, nunca foi bem aceite por alguns sectores do PSD e isso pode ajudar a explicar que o seu nome tenha sido alvo de várias votações em sede de concelhia.

Chumbado o candidato, o PSD tem agora de encontrar um novo rosto para liderar a lista do partido a Matosinhos, um concelho que foi sempre muito difícil para os sociais-democratas que nunca conseguir derrotar o PS em eleições autárquicas. Em 2013, o PSD teve o pior resultado de sempre: 9,31% (6869 votos). Pedro da Vinha Costa, próximo de Marques Mendes, de quem foi chefe de gabinete no partido, foi o candidato que o partido escolheu para disputar as eleições.

Matosinhos é o único concelho do distrito do Porto que o PSD ainda não encerrou em termos autárquicos. Se a concelhia de Matosinhos se recusar a encontra um novo nome para liderar a candidatura à câmara, o processo passa para a alçada da distrital que tentará encontrar um nome num curto espaço de tempo.

Em cima da mesa chegaram a estar alguns nomes: César Ferreira, vice-presidente da concelhia do PSD de Matosinhos, que se chegou a disponibilizar para ser candidato, e Alberto Santos, que foi presidente da Câmara de Penafiel e do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Sousa.

No início do processo de escolha do candidato para as autárquicas de 1 de Outubro, Virgílio Macedo, ex-presidente da distrital do PSD-Porto, foi apontado internamente como uma solução para Matosinhos, mas o deputado não terá mostrado vontade em ir a votos. Nos últimos dias, o nome que circulou insistentemente foi o do actual vice-presidente do PSD e actual deputado, Marco António Costa, mas o ex-líder da distrital portuense negou qualquer disponibilidade para entrar no combate autárquico

