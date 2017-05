Miguel Pinto é o candidato do BE à Câmara de Oeiras

O antigo professor de matemática Miguel Pinto é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Oeiras nas próximas eleições autárquicas, anunciou o partido nesta sexta-feira.

Miguel Pinto tem 67 anos e é dirigente da Comissão Coordenadora da concelhia de Oeiras do Bloco de Esquerda e deputado na Assembleia das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.

Em comunicado, o Bloco de Esquerda sublinha que foi no concelho de Oeiras que o candidato desenvolveu a maior parte da sua actividade política, destacando o seu papel na "luta pela defesa do Vale do Jamor" e na "manutenção do mercado de Linda-a-Velha".

Na corrida por Oeiras, distrito de Lisboa, foram já anunciados os candidatos Paulo Vistas (Independentes Oeiras Mais À Frente e actual presidente do município), o antigo presidente da Câmara de Oeiras Isaltino Morais (independente), o antigo presidente da Câmara Municipal de Amadora Joaquim Raposo (PS), a deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) Heloísa Apolónia (Coligação Democrática Unitária - CDU), Ângelo Pereira (líder do PSD/Oeiras e vereador) e Pedro Perestrello (Partido Nacional Renovador).

As eleições autárquicas realizam-se no dia 1 de Outubro.

