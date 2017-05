Vai à praia e deita as beatas para o chão? Oeiras propõe-lhe “quebrar o hábito"

Tirar o cigarro do maço, fumar, deitar a beata para o chão. O gesto é quase automático para muito fumadores. Aproxima-se o Verão e as associações alertam para a poluição e riscos para a saúde associados, em especial nas praias onde adultos e crianças estão em permanente contacto com o areal, o depósito de milhares de beatas. É precisamente por aí que a Câmara de Oeiras quis começar a campanha de sensibilização deste ano para a não poluição das praias, incitando os banhistas a “Quebrar o Hábito" e colocar as beatas no lixo.

Na acção de sensibilização desta sexta-feira, no areal de Santo Amaro de Oeiras, nove jovens do projecto de limpeza municipal e integração social “Jovens em Movimento” recolheram milhares de beatas. No final do dia, haverá uma contagem exacta. Os frutos desse trabalho vão estar, a partir desta sexta, “expostos” num eco cinzeiro à entrada da praia, onde vão ser distribuídos cinzeiros individuais e reutilizáveis para que possa guardar a beata, caso não haja um caixote do lixo perto.

No ano passado, numa acção de limpeza semelhante, foram recolhidas 130 mil beatas.

Limpeza vai ser diária

Quando o dia nasce na praia de Santo Amaro de Oeiras, o areal está a acabar de ser limpo. Pouco depois, a passar as 9h, um grupo de nove jovens dá seguimento o trabalho dos tractores que varreram o areal, recolhendo com redes o que ficou para trás. Andam à “pesca de beatas”, como classificou o presidente da câmara de Oeiras, Paulo Vistas.

O trabalho - hoje feito para assinalar o início, simbólico, da época balnear - será a partir de dia 31 uma rotina diária. Todos os dias (à excepção das terças-feiras) até 6 de Setembro, diferentes equipas de “Jovens em Movimento” vão separar o lixo, limpar o areal e os espaços circundantes.

Oficialmente, a época balnear começou a 13 de Maio, mas é a partir desta sexta-feira que o efectivo de bombeiros, PSP e Polícia Municipal reforça a sua presença junto ao areal.

