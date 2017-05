Anderlecht conquista 34.º título de campeão da Bélgica

O Anderlecht conquistou nesta quinta-feira o seu 34.° título de campeão da Bélgica de futebol, depois de vencer o Charleroi por 3-1.

O clube de Bruxelas, campeão pela última vez em 2014, apurou-se assim simultaneamente para a próxima edição da Liga dos Campeões de futebol.

Com 49 pontos, a uma jornada de ser concluído o play-off, o clube comandado pelo suíço René Weiler assegurou assim antecipadamente a vitória no campeonato, à frente do Clube Bruge, segundo com 42 pontos.

O polaco Lukasz Teodorczyk, que esta quinta-feira bisou frente ao Charleroi e soma 23 golos no campeonato, deverá ser eleito o melhor jogador da temporada.

