Marcelo e Kolinda ou a aproximação entre Portugal e a Croácia

A Presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, deverá visitar Portugal em 2018, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, e está previsto que nessa ocasião se realize um fórum empresarial bilateral, anunciaram hoje os dois chefes de Estado.

Kolinda Grabar-Kitarovic e Marcelo Rebelo de Sousa reuniram-se hoje na Presidência da República da Croácia, em Zagreb, e assistiram à assinatura de um acordo de cooperação entre a Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Câmara da Economia da Croácia.

Em seguida, numa conferência de imprensa conjunta, os dois Presidentes consideraram que esse acordo "representa um salto qualitativo" e ambos manifestaram a expectativa de que haja um reforço das relações económicas bilaterais.

"No próximo ano, durante a minha visita, vamos tentar organizar fóruns e encontros entre os empreendedores croatas e portugueses e ver quais as áreas mais interessantes para investimentos. São áreas como o turismo ou as energias renováveis, por exemplo", declarou Grabar-Kitarovic, segundo a tradução da língua croata para português.

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que, durante a visita de Estado da Presidente da Croácia a Portugal, "no ano que vem, haverá um fórum empresarial, com empresários dos dois países".

"Até lá, as embaixadas vão aprofundando o relacionamento económico, preparando esse momento, e vão encontrando aquelas áreas onde a complementaridade é mais imediata e mais fácil. Turismo, infra-estruturas, energia, comunicações, alguns sectores industriais, podem ser, porventura, áreas privilegiadas para essa reflexão", acrescentou.

Segundo o Presidente português, o objectivo de Portugal e da Croácia "é dar passos certos e seguros, não fazer propaganda ou demagogia, mas avançar para resultados que possam ser concretos, efetivos, ainda que durem mais algum tempo a ser alcançados".

Aderir ao euro

Kolinda Grabar-Kitarovic afirmou ainda que o seu país quer integrar-se no Espaço Schengen e tem a ambição de aderir a prazo à zona euro, mas ressalvou que não cumpre ainda as condições para entrar na moeda única.

"Queremos integrar-nos no Espaço Schengen, abrir as nossas fronteiras, especialmente com os nossos vizinhos, Hungria e Eslovénia ", declarou Kolinda Grabar-Kitarovic, na conferência de imprensa conjunta.

Sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa disse: "Nós compreendemos a vossa preocupação com a adesão ao Espaço Schengen, e apoiamos a vossa presidência [da União Europeia], num ano crucial para a Europa, 2020".

Segundo o Presidente português, esse ano será "crucial porque se segue ao termo das negociações com o Reino Unido" e "porque coincide com a transição para um novo quadro comunitário de apoio".

A Presidente croata agradeceu o apoio de Portugal à futura presidência da União Europeia e, questionada sobre a adesão da Croácia à moeda única, respondeu: "Neste momento, não cumprimos as condições necessárias para aderir à zona euro".

"Com certeza, uma das razões que contribuem é o facto de termos, em dois anos e meio, três governos diferentes. Mas temos a ambição e já fomos dando alguns passos, cumprindo algumas condições para, de um modo mais rápido, aderirmos à zona euro", completou.

O Presidente português iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias à Croácia, que é o mais recente membro da União Europeia, à qual aderiu em 2013.

