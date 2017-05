Homens armados atacam televisão afegã

Um grupo de pelo menos três homens armados atacou hoje uma delegação da televisão nacional afegã, a RTA, em Jalalabad, capital da província de Nangarhar.

PUB

Há registo de pelo menos três mortos e nove feridos. Entre as vítimas há jornalistas do canal. O ataque foi anunciado em directo pela própria estação de televisão.

O porta-voz do governador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai, citado pela agência EFE, confirmou o ataque mas disse não dispor de mais pormenores. “Quem são e qual o seu alvo ainda está por apurar”, explicou ainda �� agência Reuters.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não houve qualquer reivindicação do ataque até ao momento.

Jalalabad está situada numa província no Leste do Afeganistão, junto à fronteira com o Paquistão, numa área onde o Estado Islâmico, tal como os taliban, mantém uma forte presença.

O recente ataque ao maior hospital militar do Afeganistão e outro a uma base militar na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte o país, inserem-se num aumento das acções armadas de grupos que visam derrubar o Governo afegão, que é apoiado pelo Ocidente.

PUB

PUB