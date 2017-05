Marco de Canaveses espera "tranquilamente" por Salvador Sobral

A segurança foi “reforçada” em Vila Boa de Quires e Maurele, no Marco de Canaveses, distrito do Porto, o local do primeiro concerto depois de Salvador Sobral ser o vencedor da Eurovisão. “Está tudo assegurado para ser uma grande festa como o artista merece”, garante Manuel Moreira, presidente da câmara, que considera este espectáculo “uma coincidência feliz, porque já estava marcado antes do Salvador ter vencido o festival”.

PUB

O concerto que acontecerá no próximo sábado, 20 de Maio, terá lugar num "espaço paisagístico" inusitado, ao ar livre, nas Obras do Fidalgo, a sete quilómetros do Marco. Salvador terá assim, como pano de fundo, as ruínas da imponente fachada da casa de Vila Boa de Quires, um projecto iniciado por António de Vasconcelos Carvalho e Meneses que deverá ter começado a ser construído entre 1740 e 1760.

O espectáculo faz parte da digressão de apresentação do disco Excuse Me e tem entrada livre, o que levou a autarquia a redobrar os cuidados. “Estará presente a GNR, a Polícia Municipal, os bombeiros, a Protecção Civil, controladores de trânsito e uma empresa de segurança contratada”, explica ao PÚBLICO o presidente da autarquia. "Vão estar reunidas todas as condições para tudo correr bem e tranquilamente", acredita.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A actuação decorre no âmbito do Festival Confluências, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. O presidente da câmara garante que “o espaço, ao ar livre, é suficiente para receber os vários milhares de pessoas” de que estão à espera e acredita que a presença do cantor "será boa para o município e para a região”.

Depois de Marco de Canaveses é o Cartaxo, distrito de Santarém, que recebe Salvador Sobral no dia 26 de Maio, mas os bilhetes já estão esgotados.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB