Kerber afastada no Open de Roma

A tenista alemã Angelique Kerber, número um do ranking mundial feminino, foi nesta quarta-feira afastada na segunda ronda do torneio de Roma pela estónia Anett Kontaveit, por concludentes 6-4 e 6-0.

PUB

Kerber chegou a liderar o primeiro set por 4-2, mas depois, com muitos erros – 22 faltas directas –, perdeu 10 jogos consecutivos diante da 68.ª tenista mundial.

Após conquistar dois torneios do Grand Slam em 2016, Kerber começa esta época com menos fulgor, uma vez que só disputou uma final, perdendo-a em Monterrey, no México.

PUB

"Ela jogou muito bem e eu estou desapontada com o meu desempenho. De momento, não jogo o meu melhor ténis. Não estou numa boa fase, mas tenho de procurar soluções. Vou para casa pensar no que posso fazer para estar melhor em Paris", disse a número um mundial.

Kontaveit, de apenas 21 anos, estava "muito feliz" por bater pela primeira vez uma líder do ranking, realçando a "confiança" que tem no seu jogo.

PUB

PUB