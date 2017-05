O Start&Scale vai pôr o Porto a falar de empreendedorismo

A 2ª edição do Start&Scale vai levar ao Porto mostras, conferências e masterclasses dedicadas à inovação, empreendedorismo e criação de emprego. A iniciativa, dinamizada pela câmara, prolonga-se durante uma semana, entre 27 de Maio e 3 de Junho.

O primeiro dia é na Reitoria da Universidade do Porto. Pelas 12h, inaugura-se uma mostra de novos produtos, conceitos, gastronomia e talentos da cidade. À tarde, no “Startup Show”, são discutidos temas como o panorama das startups e o empreendedorismo no Porto e no país e, no final do debate, atribui-se o prémio “Startup do Ano”.

Durante dois dias, o Hard Club vai ser palco do projecto “Chicas Poderosas”. O grupo que quer mais mulheres no jornalismo digital e na tecnologia vai falar da inovação como acelerador da felicidade, nos dias 29 e 30 de Maio.

A iniciativa “Doing Business” vai repetir-se este ano, a 31 de Maio. O objectivo é pôr em contacto startups e grandes empresas, motivando a troca de experiências entre ambas. Representantes da NOS, SONAE, F.C.Porto, Metro do Porto, Bosh, Parfois e EDP vão estar presentes.

No primeiro dia de Junho é a vez de se discutir o crescimento de empresas partir da Europa e o papel das cidades como catalisadores desse crescimento. O “Scaleup for Europe” quer dar aos empresários informações sobre o contexto das cidades e o ambiente de negócios, de modo a promover o esforço de internacionalização.

A fechar o evento, surge o “Hackacity”, que já vai na terceira edição. Durante 24h, a iniciativa desafia programadores e data scientists a pensar em soluções que valorizem dados fornecidos por cidades e a desenvolver aplicações que tenham impacto na vida dos cidadãos. Decorre nos dias 2 e 3 de Junho, no Porto Innovation Hub.

