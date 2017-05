Militar da GNR detido por disparar arma em café

Foi detido um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) no passado dia 13 de Maio. Segundo um comunicado da GNR, o militar “efectuou um disparo com a sua arma de fogo pessoal” e fora do seu horário de serviço num café na localidade de Alijó, distrito de Vila Real.

Além da detenção, foi aberto um processo disciplinar para “averiguar as circunstâncias de facto e apurar eventuais responsabilidades”.

No entanto, a GNR informa que “em circunstância alguma, existiu perigo de vida para terceiros”.

