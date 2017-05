Tiroteios nas duas maiores cidades da Costa do Marfim

Um forte tiroteio invadiu, na segunda-feira, as duas maiores cidades da Costa do Marfim, Abidjan e Bouake. Segundo as testemunhas, as forças armadas tentavam pôr fim a um motim de quatro dias, organizado por um grupo de soldados que exigem o aumento dos salários e melhores condições de vida. O chefe de Estado teria prometido um bónus, mas os soldados reclamam não ser suficiente.

O motim começou a avançar em direção a Bouake, o epicentro da revolta, no domingo, e disparos esporádicos foram ouvidos durante a noite, também em campos militares em Abidjan. Os tiroteios em ambas as cidades intensificaram-se antes do amanhecer. Foram também ouvidos tiros em Daloa, na segunda-feira.

"Eu tenho ouvido o som de Kalashnikovs e uma arma mais pesada, que começou às cinco da manhã. É intenso", disse um morador de Abidjan, que vive perto da embaixada dos EUA e da residência presidencial.

Outro residente de Abidjan disse que os soldados amotinados saíram do maior campo militar da nação da África Ocidental e construíram bloqueios, cercando o tráfego ao longo de uma das principais vias do leste da cidade.

"Houve tiroteio pesado na entrada Norte da cidade e no Centro. E acalmou um pouco, mas ainda estamos a ouvir tiros", disse um morador de Bouake. Um segundo residente confirmou o tiroteio.

