Rajoy e Macron alinhados em reforma da zona euro

“As lacunas da arquitectura do euro explicam o impacto diferenciado da última crise. O euro não precisa só de bombeiros, precisa também de arquitectos.” É desta forma que o Governo espanhol, liderado pelo conservador Mariano Rajoy, justifica as suas propostas para a reforma da zona euro num documento enviado à Comissão Europeia, revelado pelo El País. “O projecto europeu só perdurará se os cidadãos perceberem que proporciona níveis de prosperidade sustentáveis e inclusivos”, alerta o Governo espanhol. “Espanha propõe refundar o euro”, adianta o jornal espanhol.

As medidas concretas da reforma espanhola coincidem, no essencial, com a nova estratégia de Emmanuel Macron, o Presidente francês, recém-empossado. Para Madrid e Paris, a Europa precisa de “uma verdadeira governação económica”, uma vez que o euro “é um projecto inacabado”, lê-se no documento espanhol. Tudo se tornou evidente, continua o documento, durante a última crise, que “revelou erros críticos na concepção” da moeda única europeia.

Em cima da mesa de Jean-Claude Junker, o presidente da Comissão Europeia, que prepara para este mês um relatório sobre o futuro do euro, estão várias propostas. Espanha quer um orçamento anticrise, um seguro de desemprego comunitário, a mutualização da dívida dos países da zona euro através da emissão de títulos comuns, eurobonds, e a conclusão da união bancária. Este plano de Madrid replica, quase exactamente, o que Macron também já fez chegar a Bruxelas. O novo Presidente francês insiste ainda na criação do cargo de “ministro das Finanças” da zona euro. Ambos os países querem rever os critérios de convergência que se aplicam desde o Tratado de Maastricht, e aprofundados com o Tratado Orçamental (assinado através do mecanismo de “cooperação reforçada” entre vários países, que ainda não faz parte do corpo legislativo da União Europeia).

Para Madrid, o Pacto de Estabilidade (que obriga ao cumprimento de critérios orçamentais em todos os Estados) deve ser “estritamente” cumprido. Mas só depois de “melhorado”, retirando-lhe a componente “pro-cíclica”, ou seja, a que “obriga a corrigir os desequilíbrios de maneira especialmente custosa, sobretudo em termos de desemprego”.

Para Espanha, além da revisão dos critérios, a Europa precisa também de se dotar de um maior “controlo democrático” em algumas das suas instituições, como o Eurogrupo. Esta estrutura “informal”, que reúne os ministros das Finanças da zona euro, actualmente presidida pelo holandês Jeroen Dijsselbloem, tem, para o Governo espanhol, atribuições demasiado importantes e um défice de legitimidade. “Não podemos transferir a responsabilidade de decisões importantes para os cidadãos sem [acautelarmos] a legitimidade democrática”, adverte-se no documento.

Emmanuel Macron viajou esta segunda-feira para Berlim, para a sua primeira visita oficial enquanto chefe de Estado. No encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente francês prometeu defender as suas propostas de reforma da governação económica da União e do euro. “A União Europeia protege os nossos valores no mundo, mas necessita de ser refundada e relançada”, afirmou Macron na sua posse, no Palácio do Eliseu.

Por um lado, Merkel admitiu ouvir as propostas do seu novo parceiro europeu: “Vou falar com o novo Presidente francês de forma a percebermos como podemos fortalecer a zona euro e levar a cabo reformas que tenham um impacto rápido no mercado de trabalho.” Porém, quando questionada sobre as propostas de Paris (e agora também de Madrid), a veterana líder alemã (que já coabitou com quatro presidentes franceses: Chirac, Sarkozy, Hollande e agora Macron), manteve a sua “linha vermelha”. “Não vejo por que devemos mudar de políticas”, afirmou Merkel, confrontada com o seu próprio “desequilíbrio” orçamental – um excedente que também contraria as regras de convergência.

