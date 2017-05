Edouard Philippe é o novo primeiro-ministro francês

Emmanuel Macron escolheu Edouard Philippe, um político do centro-direita, próximo de Alain Juppé, do partido Os Republicanos. Com esta escolha, o novo Presidente francês dá um abanão ao partido que, até agora, estava a aguentar um pouco melhor o bailado de reconfiguração que está a ser alvo o sistema político francês.

Com 46 anos, presidente da câmara de Havre, Philippe, foi um dos pilares da campanha de Alain Juppé nas primárias do centro-direita, diz o Le Monde. Iniciou a sua vida política como militante no Partido Socialista, seguindo a tendência social-democrata de Michel Rocard, durante os seus anos de estudante, antes de aproximar da direita. Mas foi com Juppé, que o chamou para director-geral da UMP em 2002 - o nome anterior d' Os Republicanos - que a sua carreira política começou de facto a avançar, explica o diário francês.

"É um homem de grande talento, que conhece perfeitamente as engrenagns da actividade parlamentar. Desejo-lhe boa sorte", comentou Alain Juppé sobre a nomeação de Philippe, que deverá tomar posse às 15h desta segunda-feira.

Fez também carreira empresarial na Areva, a multinacional francesa de energia nuclear, que constrói reactores e explora combustível nuclear para alimentar as centrais francesas em vários pontos do mundo. Este ponto do seu currículo despertará certamente críticas de quem se preocupa com o ambiente e o clima - França é o país europeu que mais depende do nuclear para o seu "mix" energético -, já desgostados com a falta de peso dos temas ambientais na campanha para as presidenciais.

O Governo que Philippe vai constituir deverá ser constituído por membros da sociedade civil, e figuras de esquerda e direita, tal como a lista de candidatos a deputados. A equipa ministerial deverá ser apresentada terça-feira, e o primeiro conselho de ministros está marcado para quarta-feira.

Enquanto isto acontece, Os Republicanos interrogam-se sobre o seu futuro enquanto partido - com as legislativas à porta, com a primeira volta a menos de um mês, a 11 de Junho. A nomeação de Philippe pode acelerar a cisão do partido com a saída de figuras mais moderadas, dispostas a colaborar com o Presidente Macron e o seu projecto de renovação política, como Bruno Le Maire, ou outros juppeistas como Benoit Apparu, ou políticos adeptos de uma direita mais dura, como Laurent Waquiez.

