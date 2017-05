Composição do Governo francês anunciada terça-feira

Emmanuel Macron tem uma primeira semana durante a qual praticamente não terá oportunidade para conhecer o Palácio do Eliseu. Depois de ter feito a primeira deslocação oficial a Berlim, onde se reuniu com a chanceler Angela Merkel, Macron vai revelar terça-feira a composição do novo Governo, chefiado pelo conservador Edouard Philippe.

Antes, há ainda tempo para um pequeno-almoço com membros do Comité Olímpico Internacional.

Depois de ter o Governo em funções, está marcado o primeiro Conselho de Ministros para quarta-feira. A função será sobretudo a de estabelecer um roteiro com as prioridades da governação, escreve o Le Monde.

À noite, Macron tem um jantar marcado com o primeiro-ministro interino italiano, Paolo Gentiloni.

Na sexta-feira esgota-se o período de apresentação das listas de candidatos às eleições legislativas, fulcrais para o seu movimento político, o República em Marcha.

Durante o fim-de-semana, o novo Presidente desloca-se ao Mali para visitar as forças militares francesas estacionadas na região do Sahel, no âmbito da operação Barkhane, de combate ao terrorismo e ao tráfico de seres humanos.

