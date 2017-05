Happy Valley bate The Crown nos prémios de televisão BAFTA

A série policial da BBC Happy Valley foi a grande vencedora dos prémios de televisão BAFTA (Academia Britânica de Artes Televisivas e Cinematográficas), batendo a série de época The Crown, da Netflix.

Para além do prémio de melhor série dramática, o policial arrecadou ainda o galardão para a melhor actriz principal, Sarah Lancashire, que bateu a estrela da série The Crown, Claire Foy. Embora a série sobre a família real britânica estivesse nomeada para cinco prémios, não conseguiu arrecadar um único troféu durante a noite de domingo, com os actores John Lithgow, Jared Harris e Vanessa Kirby a perderem nas respectivas categorias.

O actor norte-americano Cuba Gooding Jr. destacou-se nas nomeações e levou o prémio internacional em nome da série The People Vs. OJ Simpson: American crime story, no qual desempenhou o papel principal, superando as aclamadas Stranger Things da Netflix, e Transparent, da Amazon.

Adeel Akhtar saiu vencedor como melhor actor em Murdered By My Father, um drama da BBC focado na história de um crime de honra dentro de uma família britânico de origem asiática. Akhtar disputava o troféu com Benedict Cumberbatch e Robbie Coltrane.

Na cerimónia, a actriz Joanna Lumley aceitou o prémio de carreira BAFTA Fellowship das mãos da sua colega de Absolutely Fabulous, Jennifer Saunders, encarnando momentaneamente a sua personagem da série durante o seu discurso.

Em declarações aos repórteres no tapete vermelho, antes do evento, Lumley sublinhou o bom momento da produção televisiva actual: "Óptimos níveis, tanto em realização como em produção. E é tudo tão emocionante - realmente, realmente bom".

