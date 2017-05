Entre Lúcia Moniz e Salvador, o caminho de Portugal fez-se de tentativa e (sobretudo) erro

Este sábado, Amar pelos dois venceu a Eurovisão e fez história como a música com melhor pontuação em todas as edições do festival de música. Portugal conquistou finalmente o primeiro lugar, depois de anos a tentar todas as "fórmulas festivaleiras". Até agora, a melhor pontuação tinha sido em 1996, com O meu coração não tem cor, de Lúcia Moniz. Recorde aqui todas as músicas que levámos desde então.

Oslo, 1996

Artista: Lúcia Moniz

Canção: O Meu Coração Não Tem Cor

Lugar: 6.º

Dublin, 1997

Artista: Célia Lawson

Canção: Antes do Adeus

Lugar: 24.º

Birmingham, 1998

Artista: Alma Lusa

Canção: Se Eu Pudesse te Abraçar

Lugar: 12.º

Jerusalém, 1999

Artista: Rui Bandeira

Canção: Como Tudo Começou

Lugar: 21.º

Copenhaga, 2001

Artista: MTM

Canção: Só Sei Ser Feliz Assim

Lugar: 17.º

Riga, 2003

Artista: Rita Guerra

Canção: Deixe-me Sonhar

Lugar: 22.º

Istambul, 2004

Artista: Sofia

Canção: Foi Magia

Lugar: Não passou à final

Kiev, 2005

Artista: 2B

Canção: Amar

Lugar: Não passou à final

Atenas, 2006

Artista: Nonstop

Canção: Coisas de Nada

Lugar: Não passou à final

Helsínquia, 2007

Artista: Sabrina

Canção: Dança Comigo (Vem Ser Feliz)

Lugar: Não passou à final

Belgrado, 2008

Artista: Vânia Fernandes

Canção: Senhora do Mar (Águas Negras)

Lugar: 13.º

Oslo, 2010

Artista: Filipa Azevedo

Canção: Há dias assim

Lugar: 18.º

Düsseldorf, 2011

Artista: Homens da Luta

Canção: Luta é Alegria

Lugar: Não passou à final

Baku, 2012

Artista: Filipa Souza

Canção: Vida Minha

Lugar: Não passou à final

Copenhaga, 2014

Artista: Suzy

Canção: Quero ser Tua

Lugar: Não passou à final

Viena, 2015

Artista: Leonor Andrade

Canção: Há um mar que nos separa

Lugar: Não passou à final

Kiev, 2017

Artista: Salvador Sobral

Canção: Amar Pelos Dois

Lugar: 1.º

