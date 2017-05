Morreu Powers Boothe, o Gideon de Agentes da S.H.I.E.L.D.

O actor norte-americano Powers Boothe, conhecido por seus papéis no filme Sin City e na série Agentes da S.H.I.E.L.D., morreu este domingo, aos 68 anos. A confirmação da notícia foi feita pelo seu agente, Beau Bridges, através da rede social Twitter.

"É com grande tristeza que lamento a morte de meu amigo Powers Boothe. Um amigo querido, grande actor, pai e marido dedicado", lamentou.

It's with great sadness that I mourn the passing of my friend Powers Boothe. A dear friend, great actor, devoted father & husband. — Beau Bridges (@MrBeauBridges) May 14, 2017

O actor, natural do Texas, terá morrido de causas naturais, durante o sono, relata a imprensa norte-americana.

Boothe era uma das caras mais presentes nos filmes da década de 80, altura em que venceu um Emmy de melhor actor, pela sua prestação em Jim Jones, O Pastor do Diabo, onde representa o papel do líder de uma seita que levou centenas de pessoas à morte no conhecido massacre de Jonestown, em 1978, na Guiana.

Mais recentemente, participou na série 24, no papel do vice-presidente dos Estados Unidos, na série televisiva da Marvel Agentes da S.H.I.E.L.D., no papel de Gideon Malick, e ainda no filme Os Vingadores (2012).

Fez ainda parte da saga Sin City, como senador Roar, e deu voz à série de animação Liga da Justiça.

Deu também vida a Cy Tolliver, dono do bar em Deadwood (2004-2006), ao atirador Curly Bill Brocius em Tombstone (1993) e a Andy em Red Dawn (1984).

