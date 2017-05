Portugal ganha medalha de prata nas Olimpíadas da Ciência da UE

Uma das duas equipas portuguesas que representaram Portugal na 15.ª Olimpíada da Ciência da União Europeia, realizada na Dinamarca, conquistou uma medalha de prata, informou o gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Este ano, Portugal participou pela nona vez, com duas equipas de três alunos cada.

Na equipa que alcançou o segundo lugar estavam Diogo Miguel Ferreira Rodrigues, aluno da Escola Secundária do Castêlo da Maia, no município da Maia, João Miguel Seixas e Sousa, que frequenta o Colégio Pedro Arrupe, em Sacavém, e Marco António Ribeiro, estudante no Externato Delfim Ferreira, em Riba D'Ave, Vila Nova de Famalicão. A competição, que terminou este domingo, teve a participação de 25 países.

O Ministério da Educação felicita os alunos e todos os envolvidos pelo resultado alcançado que diz ser “motivo de orgulho, o reflexo de muito empenho” e mais uma prova de que Portugal "é um país de Ciência".

E explica, na nota enviada à comunicação social, que a Olimpíada da Ciência da União Europeia (EUSO) 2017 é uma competição destinada a estudantes do ensino secundário e pretende estimular a escolha de carreiras científicas, desenvolver talentos, proporcionar troca de experiências e contactos entre estudantes, que podem vir a participar nas Olimpíadas Internacionais da Ciência. A competição, acrescenta, é ainda uma ocasião para “comparar o currículo e as perspectivas do ensino das ciências entre os Estados-membros da União Europeia”.

