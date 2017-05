Declaração de amor extravagante pode valer punição na Arábia Saudita

As autoridades sauditas podem vir a punir um homem por um gesto romântico extravagante: decorou a sala onde a mulher dá aulas com flores, balões, bolos, dinheiros e outras declarações de amor.

O homem que tanto investiu na declaração de amor pretendia reconciliar-se com a mulher, professora na região de al-Jouf, no norte do país, após uma discussão conjugal, segundo revela o site de notícias saudita Arab News, citado pela Newsweek.

Para surpreender a esposa, entrou secretamente na sala de aula e esmerou-se na decoração, espalhando pétalas de flores, muitos balões, muitos bolos, peças em ouro e ainda dinheiro.

O director da escola, que descobriu tão original declaração de afectos, revelou pouca sensibilidade e removeu as ofertas da sala de aula.

As autoridades educacionais de al-Jouf abriram entretanto uma investigação sobre a conduta do homem, que é funcionário aquele serviço, o que permitiu entrar na escola depois do horário de funcionamento, de modo a preparar a surpresa.

As autoridades, que não revelaram a identidade do romântico funcionário, ainda estão a ponderar uma eventual punição.

