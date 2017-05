Coreia do Norte lança projéctil não identificado

A Coreia do Norte lançou, neste sábado (já domingo na península asiática), um projéctil não identificado de uma região da costa Oeste do país, de acordo com as forças militares sul-coreanas.

Segundo fonte militar da Coreia do Sul, contactada por telefone, a natureza do projéctil não é clara. A agência de notícias Yonhap diz, no entanto, que aparenta ser um míssil balístico.

O lançamento teve lugar numa região de nome Kusong, localizada a noroeste da capital, Pyongyang, onde foi testado anteriormente o lançamento de mísseis de alcance intermédio que se acredita que o regime norte-coreano esteja a desenvolver.

O lançamento, se se confirmar que se tratou de teste com um míssil balístico, é o primeiro em duas semanas desde a última tentativa, que falhou com apenas alguns minutos de voo.

A Coreia do Norte tentou mas falhou o lançamento de quatro mísseis balísticos consecutivos nos últimos dois meses, mas conduziu uma variedade de testes desde o início do ano anterior a um ritmo sem precedentes.

Especialistas e autoridades governamentais acreditam que a Coreia do Norte alcançou algum progresso técnico com estes testes.

