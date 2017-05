Nuno Espírito Santo: "Não penso em mim, o meu futuro não é importante"

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, assegurou nesta sexta-feira que não pensa no seu futuro dentro do clube. Apesar de ter mais uma época de contrato, o técnico dos "azuis e brancos" escusou-se a comentar o assunto, garantindo apenas que a sua prioridade é evitar que entre "ruído" no balneário portista. Realçou ainda a importância de os "dragões" vencerem os dois últimos jogos da I Liga de futebol.

PUB

"Não penso em mim, o meu futuro não é importante. Penso apenas em domingo e que a equipa chegue ao jogo com o Paços de Ferreira com a determinação de conquistar os três pontos", sublinhou o treinador, em conferência de antevisão do último jogo da época no Estádio do Dragão.

Nuno Espírito Santo referiu ainda a importância de manter todo o grupo dentro de "uma cápsula", alheio a outras questões que não tenham a ver com o trabalho diário de preparação para os jogos.

PUB

"O que sinto e sei é que fomos capazes durante muito tempo de perceber, e pessoalmente assim o transmiti, que o fundamental é o nosso trabalho no dia-a-dia. Fomos capazes de nos fecharmos numa cápsula e não permitir que o ruído entre. Foi o que fizemos e faremos sempre. O que se passa no exterior não é determinante. Fundamental é estar na cápsula, reconhecer os erros que cometemos e sair deles reforçados. Não penso em mais nada do que em domingo”, insistiu ainda.

O FC Porto pode entrar em campo neste domingo, na recepção ao Paços de Ferreira, com título nacional já entregue ao Benfica, caso os "encarnados" vençam ao Vitória de Guimarães, na véspera. Ainda assim, Nuno Espírito Santo prometeu exigir à sua equipa uma postura capaz de orgulhar os adeptos.

"Estamos a duas jornadas de acabar campeonato. Será o último jogo no Dragão, à frente dos nossos adeptos. Será um jogo marcado pelo anterior. Poderemos saber nesse momento o que se passa no campeonato. O jogo anterior, do Benfica, pode condicionar muito as coisas, mas o nosso foco está no jogo", afirmou.

O técnico assumiu-se consciente das dificuldades da sua equipa, que segue no segundo lugar, a cinco pontos do Benfica, reiterando que "ainda está tudo em aberto". "Neste momento, enquanto conversamos aqui, tudo está em aberto. Estamos conscientes de que é difícil. Mas, sempre que joga, o FC Porto tem a máxima responsabilidade. A camisola do FC Porto significa muito e significa muito para os jogadores", acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nuno Espírito Santo reforçou a obrigatoriedade de vencer no domingo, antevendo a próxima época. "Este jogo em casa pode significar que para o ano não teremos de jogar nenhum playoff da Liga dos Campeões. É um jogo que significa bastante para os jogadores, que passaram uma semana difícil. Mas sofremos juntos e levantámo-nos juntos", referiu.

Apesar de tudo, Nuno Espírito Santo assumiu as responsabilidades pelo facto de o FC Porto estar numa posição complicada para a conquista do título. "Houve momentos de erros difíceis de explicar, de erros nossos. Temos tempo, de forma conjunta, de encontrar o porquê e saber que o nosso trabalho foi válido. A melhoria individual foi fundamental para o crescimento da equipa, fizemos coisas boas. Podemos ser acusados de não ter feito as coisas tão bem como o desejado, mas nunca viramos a cara à luta. No domingo, espero uma equipa vencedora, capaz de jogar o futebol que tão bem joga. O nosso trabalho foi bom durante o ano", finalizou.

O FC Porto recebe o Paços de Ferreira, 11.º classificado com 35 pontos, no domingo, a partir das 18:00, num encontro que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

PUB

PUB