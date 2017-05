Os 25 concorrentes de Salvador Sobral em acção

Dez na terça-feira, mais dez esta quinta-feira e outros seis qualificados directamente. Já são conhecidos os 26 finalistas da Eurovisão. Entre eles, Salvador Sobral, o representante português, que tem gerado grande expectativa não só em Portugal como um pouco por toda Europa.

Com Amar pelos dois, Salvador vai disputar a vitória — que seria inédita para um português — com outros 25 concorrentes. Veja em acção os candidatos que lhe vão fazer frente na final deste sábado, em Kiev.

Azerbaijão: Skeletons, Dihaj

Bélgica: City lights, Blanche

Grécia: This is love, Demy

Suécia: I can't go on, Robin Bengtsson

Polónia: Flashlight, Kasia Mos

Arménia: Fly with me, Artsvik

Austrália: Don't come easy, Isaiah

Chipre: Gravity, Hovig

Moldávia: Hey Mamma, Sunstroke Project

Israel: I feel alive, IMRI

Bulgária: Beautiful mess, Kristian Kostov

Bielorússia: Story of my life, Naviband

Noruega: Grab the moment, JOWST

Croácia: My friend, Jacques Houdek

Dinamarca: Where I am, Anja

Hungria: Origo, Joci Pápai

Holanda: Lights and shadows, OG3NE

Roménia: Yodel it!, Ilinca e Alex Florea

Áustria: Running on air, Nathan Trent

Alemanha: Perfect life, Levina

França: Requiem, Alma

Reino Unido: Never give up on you, Lucie Jones

Itália: Occidentali's karma, Francesco Gabbani

Espanha: Do it for your lover, Manel Navarro

