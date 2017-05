Carlos Encarnação apoia José Manuel Silva à Câmara de Coimbra

O antigo presidente da Câmara de Coimbra Carlos Encarnação, último a ser eleito, em 2009, pelos sociais-democratas, apoia nas próximas autárquicas o ex-bastonário dos médicos José Manuel Silva, foi anunciado nesta quinta-feira.

Carlos Encarnação, que foi presidente da Câmara de Coimbra entre 2001 e 2010, anunciou “o seu apoio pessoal à candidatura independente" de José Manuel Silva àquele município, afirma o movimento 'Somos Coimbra', numa nota enviada à agência Lusa.

O antigo autarca declarou que apoia José Manuel Silva pelo "carácter independente do candidato" e pela sua capacidade em "congregar as pessoas e as instituições e em liderar um projecto de futuro, que construa equilíbrios e promova rapidamente o necessário desenvolvimento da cidade e do concelho, revitalizando o seu imenso património e dinamizando oportunidades de investimento e trabalho", acrescenta.

Por seu lado, o anterior bastonário da Ordem dos Médicos sente-se "muito honrado com este apoio, não só pela experiência que o antigo autarca pode partilhar, como também pelo trabalho realizado por Carlos Encarnação enquanto esteve à frente do município", refere a mesma nota do 'Somos Coimbra'.

Deputado à Assembleia da República, pelo PSD, entre 1991 e 2001 e governador civil de Coimbra, no início da década de 1980, Carlos Encarnação foi eleito presidente da Câmara de Coimbra em 2001 e reeleito, no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, nos dois mandatos seguintes, tendo abandonado o cargo em Dezembro 2010 (sendo substituído pelo até então vereador, igualmente social-democrata, João Paulo Barbosa de Melo).

Liderada pelo socialista por Manuel Machado, a Câmara de Coimbra é actualmente formada por cinco membros do PS, quatro sociais-democratas, eleitos pela coligação PSD/PPM/MPT, um comunista (CDU) e um vereador do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC).

Além de José Manuel Silva, pelo 'Somos Coimbra', movimento criado no âmbito da sua candidatura, já anunciaram que concorrem à presidência da Câmara de Coimbra, nas eleições autárquicas de 1 de Outubro deste ano, Jaime Ramos (PSD/CDS/PPM/MPT), Manuel Machado (PS), Francisco Queirós (CDU), Jorge Gouveia Monteiro (CpC) e Vítor Ramalho (PNR).

