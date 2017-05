Câmara de Coimbra propõe duas localizações para nova maternidade

A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) quer ver a nova maternidade da cidade construída perto dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) ou no Hospital dos Covões. As duas actuais maternidades da cidade, Daniel de Matos e Bissaya Barreto, têm as instalações degradadas e a reivindicação da construção de um novo edifício que as substitua não é de agora.

A pretensão foi anunciada aos jornalistas em conferência de imprensa nesta quinta-feira pelo presidente da autarquia, Manuel Machado.

“Tudo vai depender da dotação disponível para fazer o investimento”, refere Manuel Machado, que entende como “urgente” a construção de uma nova maternidade. Uma das opções, explica, passa pela instalação de um novo edifício perto dos Hospitais da Universidade de Coimbra ou do Hospital Pediátrico. Para tal, teria que ser adoptada uma solução que resolvesse o “problema de congestionamento e estacionamento” naquele espaço, de forma a que uma nova unidade não viesse agravar a situação. Outra solução passaria pela instalação do serviço no perímetro do Hospital dos Covões.

Machado diz que os dois cenários estão em cima da mesa e que estão a ser equacionados pelo grupo de trabalho que está a estudar o dossier. O presidente da CMC, que se recandidata ao cargo nas autárquicas deste ano, defende também a reabertura do serviço de urgências 24 horas por dia do Hospital dos Covões, o que “permitiria descongestionar as urgências dos HUC”.

A secretaria de Estado da Saúde fez publicar a 3 de Março um despacho em Diário da República (DR) que oficializava a constituição de um grupo de trabalho para estudar, entre outros pontos, a localização da nova unidade. O grupo é composto por dois representantes da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), dois elementos do Centro Hospital e Universitário de Coimbra (CHUC) e por um membro da Câmara Municipal de Coimbra, sendo que a publicação em DR apontava para o dia 15 de Abril como o limite para a apresentação do relatório final, “a fim de habilitar a uma decisão política sobre a matéria”.

Contactada pelo PÚBLICO, a ARS do Centro não estabeleceu um prazo para a conclusão dos trabalhos, referindo apenas que “o grupo de trabalho constituído para o efeito reunirá na próxima semana”. A entidade ressalva ainda que, sobre o relatório que o grupo de trabalho devia ter concluído há um mês, “não se poderá falar em atrasos”, mas de “complexidade” que levou à “dilatação do prazo de entrega”. Manuel Machado, também sem apontar para datas, refere que os trabalhos estão “na recta final”.

O relatório deve incluir a identificação de locais possíveis para a implementação da unidade, dimensão do projecto, custos estimados, potenciais melhorias na gestão de recursos e redução de custos a obter.

