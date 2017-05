Absolvidos quatro colegas dos estudantes esmagados por um muro

Foram absolvidos esta quarta-feira quatro estudantes acusados de homicídio negligente de três colegas no colapso de um muro em Braga. O caso remonta a 23 de Abril de 2014, quando no âmbito de uma acção de praxe a estrutura ruiu sob os pés dos quatro jovens arguidos, atingindo os colegas.

Na semana passada, o Ministério Público tinha pedido a condenação dos arguidos a uma pena suspensa, argumentando que os jovens "agiram com descuido" dada a visível degradação do muro.

"Deviam ter tido cuidado, até porque sabiam que em baixo estavam colegas", referiu na altura o magistrado do Ministério Público, acrescentando que "não há dúvidas que foi devido à acção dos arguidos que a estrutura caiu".

No entanto, o advogado das famílias das vítimas disse na mesma sessão que "os principais responsáveis pela tragédia" não foram levados a julgamento, vincando que no banco dos réus deveriam estar também o administrador do condomínio de que o muro fazia parte e ainda um fiscal e um técnico da Câmara de Braga.

Nuno Ramalho, de 21 anos, e Vasco Rodrigues e João Vieira, ambos de 18, foram as três vítimas mortais do acidente, todos alunos de Engenharia Informática.

