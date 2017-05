GNR abre inquérito a militar que deixou homem inconsciente no Montijo

A GNR abriu um inquérito “a fim de averiguar as circunstâncias da detenção do cidadão” que ficou inconsciente numa repartição das Finanças do Montijo, por acção de um militar da corporação, para apurar responsabilidades. Num comunicado enviado às redacções, a GNR confirma que deteve um homem “que se encontrava com uma atitude imprópria e ofensiva para com os funcionários” daquela repartição pública.

O suspeito detido queixava-se do serviço da repartição das Finanças e, num vídeo que o próprio gravou e que foi disseminado online (ver acima), afirma que o militar lhe tinha pedido para sair do local por ter desrespeitado os funcionários. “Eu não estou filmando”, garantia o homem enquanto filmava em directo para o Facebook. O militar apareceu por trás do homem e apertou-lhe o pescoço com o braço, mencionando o “direito de imagem” que o impedia de filmar ali.

“Tenha calma”, pediam as pessoas presentes no local, enquanto o homem era agarrado pelo pescoço pelo militar, numa manobra conhecida como “mata-leão” que o deixou inconsciente. “Lindo menino, a partir deste momento estás detido”, ouve-se o militar a dizer nas imagens capturadas pelo telemóvel.

A SIC Notícias avança que o homem vai ser presente a tribunal na quarta-feira pelos crimes de desobediência e de coacção a funcionário público. Também a TVI24 adianta que o militar da GNR não se encontrava de serviço mas sim no seu dia de folga.

