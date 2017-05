Quem é Catherine Barbaroux, a nova presidente do Em Marcha!

Catherine Barbaroux, de 68 anos, foi escolhida para presidir interinamente ao Em Marcha!, depois da saída de Emmanuel Macron ao ser eleito Presidente da República. Era a delegada nacional do movimento agora rebaptizado República em Marcha e a sua prioridade é transformá-lo num partido político. Barbaroux disse que vai "pôr a casa em ordem de forma a criar um partido político que possa corresponder à energia cidadã que se encontrava" no Em Marcha.

Apesar de ser praticamente desconhecida do público e dos media, está há 40 anos na política — tendo estado ligada ao antigo partido radical (republicanos de esquerda moderada). Nunca foi eleita para um cargo, mas trabalhou nos gabinetes do Ministério do Ambiente e do Comércio entre 1981 e 1986. Foi delegada-geral do Emprego e Formação Profissional com os ministros do Trabalho Martine Aubry, Elisabeth Guigou, François Fillon e Jean-Louis Borloo (1997-2005). Entre os anos de 1980 e 90 esteve no sector privado, nos recursos humanos do grupo Pinault-Printemps-Redoute. Até 2016 dirigiu a Associação para o Direiro à Iniciativa Económica, pioneira do micro-crédito em França.

Foi nesta função que conheceu Emmanuel Macon, quando este era ministro da Economia no Governo socialista de François Hollande e lhe pediu um relatório sobre empreendedorismo individual. Os dois, explica o jornal Figaro, entenderam-se bem e Barbaroux entrou para o circulo próximo do ministro, agora eleito Presidente.

