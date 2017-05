Governo disponível para fazer obras em escola na Portela, Loures

O Ministério da Educação mostrou-se esta terça-feira disponível para realizar obras na cobertura de um pavilhão da escola secundária da Portela, no concelho de Loures, e resolver os problemas de infiltração que surgem quando chove.

A disponibilidade da tutela surge na sequência de queixas do Bloco de Esquerda de Loures que, na sexta-feira, em comunicado, tinha alertado para os problemas de infiltração na cobertura do edifício.

Este pavilhão é utilizado pelos alunos da escola para as aulas de educação física, mas também pela equipa sénior de futsal da Associação de Moradores da Portela.

"Defeitos na construção original terão estado na génese do problema, que este ano foi agravado pelas fortes chuvadas do Inverno. Além de prejudicar as aulas de educação física, as infiltrações têm provocado o adiamento de jogos das equipas de futsal da Associação de Moradores da Portela e levado ao pagamento de pesadas multas", referem os bloquistas no comunicado

Na nota, o Bloco de Esquerda defende que a Câmara Municipal de Loures deve fazer um levantamento dos prejuízos e custear a obra de recuperação.

Contudo, em declarações à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), explicou que a autarquia não tem responsabilidades na manutenção daquele equipamento, mas ressalvou que tem estado em articulação com o Ministério da Educação para resolver o problema.

Contactada pela Lusa, fonte do Ministério da Educação assumiu a responsabilidade pela execução da obra e garantiu que os problemas do pavilhão já estão sinalizados.

"Foi já realizada uma intervenção urgente ao nível da recuperação das clarabóias. A situação da cobertura também já foi sinalizada e está a ser considerada com vista à inclusão no âmbito do plano de investimentos da Educação", concluiu.

