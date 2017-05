Salvador Sobral passa à final da Eurovisão

Portugal foi apurado para a final da Eurovisão, depois da sua actuação na primeira meia-final que aconteceu em Kiev, na Ucrânia — o país vencedor no ano passado — na noite desta terça-feira. Dos 18 países participantes nesta meia-final, só dez foram apurados para a final de sábado: além de Portugal, passou a Moldávia, a Grécia, a Suécia, o Azerbaijão, a Polónia, o Chipre, a Arménia, a Bélgica e a Austrália. Para trás ficou a Geórgia, a Albânia, o Montenegro, a Finlândia, a Islândia, a República Checa, a Eslovénia e a Letónia.

PUB

Salvador — a nona actuação da noite — foi o único intérprete que não cantou no palco principal mas sim num palco secundário, mais à frente, rodeado pelo público. Enquanto Salvador Sobral cantava, a plateia manteve-se silenciosa, bamboleando ao som de Amar pelos dois. À volta do palco, vários espectadores acenderam as lanternas dos seus telemóveis, fazendo lembrar pequenos pirilampos ou estrelas reluzentes. Para além desta singularidade, a balada que representa Portugal é a única canção desta primeira meia-final cuja letra não está em inglês.

Na emissão transmitida em Portugal, Salvador foi apresentado como “adorável”, com uma “carreira próxima do jazz”. Algumas das imagens do vídeo de apresentação de Salvador Sobral – que antecedeu a actuação – foram gravadas com a irmã e outras foram no elevador da Bica, em Lisboa.

PUB

Portugal - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois Salvador stuns the arena this evening. Did you enjoy the performance from Portugal? #Eurovision ???? Posted by Eurovision Song Contest on Tuesday, 9 May 2017

Devido a complicações de saúde que o impediram de partir mais cedo, Salvador Sobral só chegou a Kiev, na Ucrânia, na véspera da primeira meia-final, a tempo do último ensaio geral. A sua irmã – e compositora da canção – representou-o nos ensaios anteriores.

São precisos cerca de dez meses para preparar o Festival da Eurovisão – em que estão envolvidos cerca de 800 técnicos – e são investidos cerca de 50 milhões de euros só na semana das actuações.

A votação é feita de forma repartida: 50% dos votos é da responsabilidade do público e outros 50% são definidos por um júri de cada país participante. Existem seis países que têm acesso directo à final: a Ucrânia, por ser o país anfitrião, e os Big Five (Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido), cujo acesso é garantido por serem os principais contribuidores financeiros do concurso.

Na segunda meia-final, que decorrerá na quinta-feira, 11 de Maio, participarão 18 países e só dez passarão: Sérvia, Áustria, Macedónia, Malta, Roménia, Holanda, Hungria, Dinamarca, Irlanda, San Marino, Croácia, Noruega, Suíça, Bielorrússia, Bulgária, Lituânia, Estónia e Israel.

Já a final da Eurovisão está marcada para a noite de sábado, dia 13 de Maio. É rezar por um milagre.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dez finalistas (e os outros oito)

Kasia Mos, Polónia — finalista Reuters/GLEB GARANICH Demy, Grécia — finalista Reuters/GLEB GARANICH Salvador Sobral, Portugal — finalista LUSA/SERGEY DOLZHENKO Dihaj, Azerbaijão — finalista Reuters/GLEB GARANICH Isaiah, Austrália — finalista Reuters/GLEB GARANICH Sunstroke Project, Moldávia — finalista Reuters/GLEB GARANICH Robin Bengtsson, Suécia — finalista LUSA/SERGEY DOLZHENKO Blanche, Bélgica — finalista Reuters/GLEB GARANICH Hovig, Chipre — finalista Reuters/GLEB GARANICH Artsvik, Arménia — finalista LUSA/SERGEY DOLZHENKO Slavko Kalezic, Montenegro LUSA/SERGEY DOLZHENKO Svala, Islândia Reuters/GLEB GARANICH Norma John, Finlândia Reuters/GLEB GARANICH Tamara Gachechiladze, Geórgia LUSA/SERGEY DOLZHENKO Triana Park, Letónia Reuters/GLEB GARANICH Francesco Gabbani, Itália Reuters/GLEB GARANICH Lindita, Albânia Reuters/GLEB GARANICH Martina Bárta, República Checa LUSA/SERGEY DOLZHENKO Omar Naber, Eslovénia Reuters/GLEB GARANICH Fotogaleria

PUB

PUB