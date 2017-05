Inglês é a segunda disciplina com mais reprovações

A seguir à Matemática, é no Inglês que os alunos do 2.º ciclo de escolaridade mais têm negativas e portanto mais chumbam, revelam os dados divulgados nesta segunda-feira pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) relativos ao ano 2014/2015. Nessa altura, a maioria dos alunos do 2.º ciclo já tinha tido contacto anterior com o Inglês no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular, ministradas no 1.º ciclo de escolaridade.

No 5.º ano, a percentagem de negativas a Inglês foi de 14% e no 6.º subiu para 15%. Inglês é também, a seguir à Matemática, a disciplina onde é mais difícil recuperar de uma negativa. Só 34% dos alunos que transitaram do 5.º para o 6.º ano com negativa a Inglês conseguiram recuperar.

O estudo da DGEEC mostra ainda que entre os 10% de alunos que chumbaram no 2.º ciclo de escolaridade, muitos chumbaram com negativas a pelo menos cinco disciplinas. Aconteceu com 72% dos alunos que ficaram retidos no 5.º ano em 2014/2015. E com 47% que chumbaram no 6.º ano de escolaridade.

Tanto entre os alunos retidos no 5.º como no 6.º ano, cerca de 97% tiveram negativa a Matemática. A Inglês, Português e a História e Geografia de Portugal as percentagens de negativas entre estes alunos variam entre 80% e 70%.

