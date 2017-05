Canadá: estado de emergência em Montreal devido a inundações

As autoridades de Montreal, no Canadá, declaram no domingo o estado de emergência devido às inundações causadas por chuvas torrenciais e pelo degelo sasonal, e agravadas pelo colapso de três diques. A localidade de Rigaud, nos arredores da metrópole, é a mais afectada. A declaração de emergência permanecerá em vigor durante pelo menos 48 horas, de acordo com a autarquia da cidade.

PUB

Pelo menos 126 localidades da província do Quebeque foram atingidas pelas cheias, e cerca de 1,900 habitações foram inundadas. Pelo menos 1.200 militares foram mobilizados para auxiliarem nas operações de evacuação.

“As nossas forças militares estão a responder de forma rápida e profissional e já começaram a dar apoio às pessoas afectadas pelas cheias”, declarou o ministro canadiano da Defesa, Harjit Sajjan, citado pela BBC.

PUB

O presidente da Câmara de Montreal, Hans Gruenwald Jr, que ordenou a evacuação das zonas mais vulneráveis, descreveu à estação britânica os esforços de evacuação. “As pessoas tiveram de ser retiradas e levadas para barcos, onde choravam como bebés”, afirmou. “Lamento, mas as pessoas estão num momento em que não podem decidir o seu futuro”, acrescentou.

A província do Ontário também está a ser afectada pelas inundações, com as águas do lago do mesmo nome a atingirem o nível mais elevado desde 1993, noticiou a agência noticiosa Canadian Press.

PUB

PUB