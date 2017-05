Pizarro convoca núcleo duro para decidir se fica como vereador de Moreira

O recém-escolhido candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, convocou o seu núcleo duro para uma reunião, a realizar esta segunda-feira, após a qual decidirá se se mantém como número dois de Rui Moreira na autarquia, apesar de ser agora seu adversário eleitoral.

Pizarro quer consultar a vereação socialista na câmara e algumas pessoas que lhe são próximas antes de anunciar qualquer decisão sobre o futuro do acordo que o PS assinou com o actual presidente da Câmara do Porto e que implicou a aceitação de pelouros por parte de dois vereadores do PS.

No entanto, já houve alguns socialistas que foram dando os seus concelhos ao candidato do PS. E fizeram-no em público. Um deles foi Alfredo Fontinha, dirigente da concelhia portuense do PS, que avisou, via Facebook, que ”será uma situação muito desconfortável”. Fontinha acrescentou que a decisão tomada, qualquer que seja, deve ser estendida às juntas de freguesias.

"Será uma situação muito desconfortável, tanto para Manuel Pizarro como para Rui Moreira, o Partido Socialista continuar na governação camarária.A decisão que vier a ser tomada deverá ser extensiva às juntas de freguesia", escreveu Fontinha.

