Santos Silva diz que eleição de Macron é "novo passo na integração europeia"

O ministro dos Negócios Estrangeiros português saudou a eleição de Emmanuel Macron como Presidente de França, um resultado que considerou "um novo passo dado no sucesso da integração europeia" e o que "convinha a Portugal".

"Vejo como um novo passo dado no processo de integração europeia", disse à Lusa, por telefone, Augusto Santos Silva, que esta segunda-feira inicia uma visita de dois dias à Polónia.

Para o Governo português, o centrista Macron, que venceu a segunda volta das eleições presidenciais francesas, foi o candidato que "mais se destacou no seu europeísmo".

Além disso, o chefe da diplomacia portuguesa destacou que este resultado era "o único que convinha a Portugal, visto que Emmanuel Macron era o candidato que assumia as consequências do mercado único e das quatro liberdades [de circulação de pessoas, bens e serviços e capitais], com uma lógica cosmopolita e de cidadania europeia".

O centrista Emmanuel Macron foi eleito Presidente de França com um intervalo entre 65,5 a 66,1% dos votos, segundo as primeiras projecções divulgadas após o fecho das urnas.

As estimativas atribuem a Marine Le Pen (extrema-direita) uma votação entre 33,9% e 34,5%.

