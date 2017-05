Macron é o Presidente francês mais novo de sempre

Com 39 anos, nascido no dia 21 de Dezembro de 1977, Emmanuel Macron chega ao Eliseu como o Presidente da República Francesa mais novo de sempre, sucedendo no Eliseu a François Hollande, de 62 anos.

O Le Monde fez as contas em relação aos líderes franceses e concluiu que apenas Louis-Napoleão Bonaparte, eleito em 1848, e que depois se corou como o Imperador Napoleão III, se aproxima do centrista. Na altura, tinha 40 anos.

No entanto, na União Europeia, o novo Presidente gaulês não é o dirigente nacional mais jovem. O primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas tem 38 anos. Além disso, na altura em que foi eleito, em 2014, o primeiro-ministro belga, Charles Michel, tinha também 38 anos.

Se se abrir o panorama à escala mundial, fica-se a saber que Macron é o quinto chefe de Estado mais jovem da actualidade. No entanto, três dos líderes que são mais novos do que o centrista francês não foram eleitos para o cargo que ocupam: Kim Jong-un, líder norte-coreano que tem 34 anos, e que chegou ao poder com 28; o emir do Qatar, Tamim bem Hamad al-Thani, com 36, chegando ao poder com 33; o rei do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, agora com 37 anos mas que ocupou o trono com 28 anos. A liderar esta lista está a chefe de Estado de San Marino, Vanessa D’Ambrosio, que tem apenas 29 anos.

