Chuva de golos de Barcelona e Real Madrid mantém tudo em aberto em Espanha

A luta entre Real Madrid e Barcelona na Liga espanhola promete durar mesmo até à última jornada. À goleada caseira dos catalães, este sábado, perante o Villarreal, por 4-1, responderam, pouco depois, os campeões europeus com um triunfo no terreno do despromovido Granada, por 0-4. Em igualdade pontual no topo da classificação e com adversários acessíveis nas duas rondas finais, o jogo em atraso dos “merengues” (relativo à 21.ª jornada e que se irá disputar no próximo dia 17 no terreno do Celta de Vigo) poderá ser o pormenor decisivo para a atribuição do título que escapa à equipa de Cristiano Ronaldo desde a temporada de 2011-12.

A perspectiva de alcançar a 12.ª Liga dos Campeões do historial do Real Madrid tornou Zidane atrevido no campeonato caseiro. Poupou grande parte da habitual equipa titular, Ronaldo incluído, tendo em vista a deslocação ao terreno do Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, para tentar confirmar o acesso à final da Champions, após o triunfo por 3-0 na partida da primeira mão.

A verdade é que as segundas escolhas voltaram a corresponder com nível ao desafio do técnico francês. A resistência do “deprimido” Granada durou três minutos, até o ex-portista James inaugurar o marcador, após uma assistência de Lucas, na direita. E, oito minutos depois, mudou o flanco e o protagonista do passe, mas com o mesmo efeito para o atacante colombiano, que bisou no encontro. Desta vez, o autor do cruzamento foi o português Fábio Coentrão, que aproveitou a oportunidade deste regresso à titularidade.

À passagem da meia-hora, Morata elevou a contagem, bisando também no encontro cinco minutos depois. Absolutamente esfrangalhada, a defesa do Granada via jogar. A segunda parte serviu apenas para cumprir formalidades.

Foi uma resposta fulminante do Real ao desafio lançado pelo Barcelona, instantes antes. Sem margem para erro, os catalães não deram grandes hipóteses ao Villarreal, uma das boas surpresas desta temporada em Espanha. A goleada teve a assinatura do letal tridente atacante, com destaque para Lionel Messi, que bisou, tornando-se o primeiro jogador da história da prova a alcançar dois ou mais golos em 100 partidas. Neymar inaugurou o marcador e Luis Suárez apontou o terceiro.

Em Inglaterra e França, dois treinadores portugueses tiveram sortes distintas. O Hull City de Marco Silva escorregou, em casa, frente ao já condenado “lanterna vermelha” Sunderland e voltou a entrar nos terrenos movediços da zona de despromoção. Já Leonardo Jardim manteve o seu Mónaco na liderança isolada da Ligue 1, após bater fora de portas o Nancy, por 3-0 (com Bernardo Silva a assinar o segundo), sem tremer perante a goleada caseira do PSG ao Bastia, por 5-0.

