Ajax muito perto de regressar aos grandes palcos europeus

A qualidade não é a mesma da era de ouro do início dos anos 70, onde o “futebol total” de uma equipa de luxo, na qual brilhavam nomes como Cruyff, Neeskens, Keizer ou Swart, encantou a Europa e conquistou três Taças dos Campeões Europeus consecutivas (1970/71, 1971/72 e 1972/73), mas o Ajax está muito perto de regressar aos grandes palcos do futebol europeu. Com mais uma formada repleta de talento, o clube de Amesterdão dominou por completo o Lyon e, com uma merecida vitória, por 4-1, ficou muito perto da final da Liga Europa.

Sem derrotas nos últimos 12 jogos europeus em casa, o Ajax não tinha disponíveis Veltman e Viergever, os habituais laterais, mas Peter Bosz, que este ano assumiu o comando da equipa de Amsterdão, teve a boa notícia da recuperação de Bertrand Traoré, que estava em dúvida, e o jovem avançado do Burkina Faso, emprestado pelo Chelsea aos holandeses, acabou por ser a figura da partida.

Com boas memórias de duelos contra equipa da Holanda nesta época – nos 16-avos-de-final os franceses atropelaram o AZ Alkmaar com um total de 11-2 -, o Lyon começou com o influente Lacazette no banco (não estava a 100%), mas a qualidade de Fekir e Valbuena causou problemas no início da partida aos holandeses.

No entanto, o domínio da equipa de Anthony Lopes resultou numa mão cheia de nada e o Ajax, o único semifinalista que ganhou o troféu no passado, colocou-se em vantagem no segundo remate que fez à baliza: aos 25’, Traoré desviou de cabeça e fez o primeiro golo.

A vantagem deu confiança aos jovens holandeses e o Lyon perdeu-se no carrossel do Ajax. Com um futebol rápido e muita mobilidade no ataque, a equipa de Bosz chegou aos 2-0 aos 34’ (golo do dinamarquês Dolberg, mais uma promessa dos holandeses) e o terceiro esteve perto de acontecer em cima do intervalo.

A ameaça não serviu de aviso aos franceses, que mostraram-se sempre muito permeáveis na defesa, e logo no arranque do segundo tempo chegou o 3-0: um remate do alemão Younes desviou num adversário e traiu Anthony Lopes, ultrapassando a linha de golo antes de uma tentativa de corte de um defesa do Lyon.

Os gauleses ainda conseguiram reagir e Valbuena, aos 66’, reduziu, mas a melhor equipa em campo era claramente o Ajax e Traoré continuou a brilhar: depois de um centro rasteiro da esquerda de Ziyech, que esteve em três dos golos dos holandeses, o “9” fixou o 4-1 e colocou, mais de duas décadas depois, a Ajax muito perto de nova final europeia.

