Muntari protestou contra cânticos racistas e foi suspenso por um jogo

O futebolista ganês do Pescara Sulley Muntari, que abandonou o relvado durante a partida da Liga italiana frente ao Cagliari, após ser visado com cânticos racistas da bancada, foi nesta terça-feira suspenso por um jogo por “protestos e comportamento anti-regulamentar”.

Muntari queixou-se ao árbitro dos cânticos racistas de que estava a ser alvo, mas este exibiu-lhe um cartão amarelo pelos gestos veementes que fez e outro depois de abandonar o relvado, deixando a sua equipa reduzida a dez unidades a poucos minutos do final da partida que o Cagliari venceu por 1-0.

Segundo o comunicado da instância disciplinar da Liga italiana, o jogador ganês foi suspenso por um jogo depois de "ter sido avisado por duas vezes por causa dos seus protestos e por ter violado os regulamentos ao abandonar o relvado sem autorização do árbitro".

Sobre os mesmos incidentes, a Liga italiana decidiu não sancionar o Cagliari, tendo em consideração que os gritos racistas partiram de uma dezena de espectadores, que representam menos de um por cento dos adeptos que se encontravam naquele sector do estádio”.

Já o médio holandês da Roma Kevin Strootman foi suspenso por dois jogos, por ter simulado uma grande penalidade que permitiu à sua equipa empatar o derby com a Lazio, que viria a perder por 3-1, no domingo.

No fim da primeira parte, Strootman ‘ganhou’ o castigo máximo, por uma pretensa falta do defesa brasileiro da Lazio Wallace, que não chegou a tomar no adversário.

A estrutura disciplinar da Liga italiana justifica o castigo imposto a Strootman com uma “conduta gravemente antidesportiva”.

