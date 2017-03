O auditor que trocou envelopes dos Óscares terá proposto um sketch

A história da troca inédita dos envelopes que confirmam o Melhor Filme nos Óscares de 2017 continua – agora é noticiado que Brian Cullinan, o consultor que tinha o envelope certo e estava nos bastidores a tweetar fotos de Emma Stone, teria sugerido à produção ter um sketch na própria cerimónia. Cullinan e Martha Ruiz, os dois auditores que deveriam ter decorado os vencedores e guardado os envelopes, têm agora um corpo de segurança para os proteger. Entretanto, a Academia já assumiu o sucedido num final surpresa de um vídeo de resumo dos Óscares 2017. “E então, aconteceu isto...”

Desde o momento mais memorável da cerimónia da madrugada de segunda-feira (hora de Lisboa), a consultora PriceWaterhouseCoopers pediu desculpas pelo sucedido e a Academia diz que não trabalhará mais com os dois auditores encarregues da entrega dos cartões com os premiados. Há dias, a Variety fez uma reconstituição ao segundo dos passos de Brian Cullinan recorrendo a fotografias dos bastidores, aumentando partes delas e assinalando de forma forense como é que os envelopes com a importante conclusão dos votos dos membros da Academia foram trocados entre o anúncio do prémio de Melhor Actriz (para Emma Stone por La la land) e o de Melhor Filme - para Moonlight, depois de durante quase três minutos o mundo, e as equipas dos respectivos filmes, terem achado que o prémio máximo da noite era do musical La la land.

Ao final do dia de quinta-feira, a mesma revista especializada sobre a indústria de Hollywood escreveu que Brian Cullinan teria querido ter voltado aos velhos tempos, até aos quais recentemente os representantes das consultoras e guardiões dos envelopes faziam uma aparição no palco da cerimónia, o programa de entretenimento mais visto a cada ano nos EUA. Mais precisamente, dizem duas fontes citadas sob anonimato pela revista, “tinha sugerido aos produtores fazer um sketch que o envolvesse e à sua colega Martha Ruiz, interagindo com o anfitrião Jimmy Kimmel”. A ideia terá sido rejeitada e a consultora, ouvida pela Variety, nega que o seu funcionário quisesse participar num número, embora admitam que houve uma reunião para falar de uma potencial presença em palco.

Uma coisa é certa: Ruiz e Cullinan, que demoraram (demasiados) minutos a reagir ao sucedido, permitindo a subida ao palco e os discursos de parte da equipa de La la land, não voltarão a trabalhar nos prémios da Academia – “obviamente houve uma distracção”, disse Cheryl Boone Isaacs, presidente da Academia. O director de palco dos Óscares, Gary Natolli, descreveu entretanto ao site The Wrap a sua incredulidade ao assistir ao sucedido nos bastidores, enquanto preparava os momentos seguintes da cerimónia. "Quando La la land foi anunciado, ela [Ruiz] não tentou chamar-me a atenção, nada disse. E é suposto ter memorizado os vencedores”, lamentou. Foi um outro membro da produção do espectáculo que o alertou para o erro passado mais de um minuto, e que pediu que fosse solicitado a Ruiz que verificasse o seu envelope (há dois envelopes no edifício com os vencedores, cada conjunto nas mãos de um dos dois consultores presentes). O envelope certo deveria ter sido entregue por Cullinan e Ruiz tinha o seu duplicado.

“Não percebo a demora”, diz Natali ao The Wrap. “Brian devia ter corrido para o palco”, diz, acreditando que se os membros da produção não tivessem intervindo, “poderíamos já não estar no ar quando [o erro] fosse resolvido”. Cheryl Boone Isaacs critica também a demora na reacção dos profissionais no local.

Ruiz e Cullinan estão entretanto sob a vigilância de equipas de seguranças nas suas casas, noticia a Reuters, citando a própria PriceWaterhouseCoopers, ainda sua empregadora, e o site de mexericos TMZ relata que receberam ameaças através das redes sociais.

Entretanto, até o design dos novos envelopes e cartões, que segundo algumas queixas era mais difícil de ler, está sob escrutínio após uma das gaffes com mais espectadores da história do audiovisual moderno. Isaacs enviou na quinta-feira uma carta aos milhares de membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood garantindo que serão aplicadas “mudanças para garantir que isto nunca mais acontece”, descrevendo o final do evento como “bastante caótico”. A Academia tenta a abordagem positiva e positivista, classificando a cerimónia como “uma das melhores – e certamente mais dramáticas e faladas” de sempre, perspectiva reforçada pelo vídeo de resumo dos 89.ºs Óscares em que no final surgem os entretítulos “e depois, isto aconteceu”, mostrando Jordan Horowitz, produtor de La la land, a dizer “é um erro, Moonlight ganhou o Melhor Filme”.

