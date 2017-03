Fundador do Clube dos Pensadores é candidato do PSD/CDS à Câmara de Matosinhos

Joaquim Jorge aceitou o convite feito pela concelhia do PSD para liderar candidatura independente a presidente da Câmara de Matosinhos nas autárquicas do Outono deste ano. O biólogo de 59 anos tem também o apoio do CDS.

O fundador do Clube dos Pensadores, espaço de debate público criado em 2006, confirmou ao PÚBLICO ter aceitado o convite que lhe foi feito a 17 do mês passado por José António Barbosa, presidente da concelhia do PSD de Matosinhos, numa reunião em que também esteve presente o vice-presidente da estrutura

“Depois de me informar e aconselhar com alguns membros do Clube dos Pensadores decidi aceitar este desafio. Este convite é honroso por um lado, e por outro aliciante, pois permite-me passar das palavras aos actos e pôr em prática muitas das ideias que tenho defendido ao longo dos últimos anos”, afirmou ao PÚBLICO.

Joaquim Jorge diz ainda que uma candidatura que engloba o PSD e o CDS e “aberta a independentes é uma candidatura ampla, abrangente e com possibilidades de sucesso”.

O professor de biologia, nascido em S. Mamede de Infesta, acrescenta que a sua disponibilidade para avançar só foi manifestada depois de ter a “total confiança” do presidente da concelhia de Matosinhos do PSD, que se “regozijou com a aceitação do convite” e lhe salientou que é “um candidato consensual nas hostes laranjas”.

A candidatura está agora pendente do “sim” da distrital do Porto do PSD, que aprova e rectifica os candidatos. Joaquim Jorge diz que lhe foram dadas “garantias” de que a candidatura será aceite pela distrital.

As eleições autárquicas de há quatro anos foram ganhas por Guilherme Pinto, falecido em Dezembro do ano passado, que avançou com uma candidatura independente que venceu os candidatos do PS (António Parada) e PSD (Pedro Vinha da Costa).

