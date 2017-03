Depois de Elle, Philippe Djian escreve novo filme para Paul Verhoeven

Philippe Djian, 67 anos, o autor de Oh..., livro que deu origem a Elle, de Paul Verhoeven, trabalha neste momento - está a meio - na escrita "de uma novela que servirá de argumento" ao realizador holandês Paul Verhoeven. Será um romance que se desenrola como um argumento, é o que precisa o escritor a AFP. Não é um argumento clássico.

Tudo se deveu a Elle, obviamente, aos laços entretanto estabelecidos entre Djian, Verhoeven e Isabelle Huppert, que interpeta a personagem de uma mulher violada que não descansa enquanto não encontra o seu violador (filme e actriz foram premiados nos Césars, embora Huppert não tenha conseguido o Óscar que muitos desejavam vê-la levar para França). Philippe, Paul e Isabelle tornaram-se "amigos", há uma aventura que continua. Foi Verhoeven que pediu que continuasse. "Adoro este tipo, de uma gentileza, de uma sensibilidade, de uma finura", diz o escritor sobre o realizador. Mas Djian previne que, apesar de cinco dos seus romances terem dado filmes, não está a escrever "um argumento" que obedece às regras canónicas. "Sou escritor, não argumentista. Escrevo um grande romance que se desenvolve como argumento".

Huppert não está dentro do projecto, no entanto, mas Djian revela que disse à actriz que gostaria de lhe escrever um papel, forma de fortalecer os laços. Quem entrará no novo filme? Uma actriz de 35-40 anos, Djian não revela para já o nome.

