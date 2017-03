Mais de 250 detidos por excesso de álcool no Carnaval

Mais de 250 pessoas foram detidas durante os cinco dias da Operação Carnaval 2017 por excesso de álcool e 1951 apanhadas em excesso de velocidade, segundo o balanço final divulgado pela GNR.

Foram fiscalizados 25 mil condutores entre as 0h de sexta-feira e as 24 horas de terça-feira (mais quatro mil, comparado com 2016), tendo sido detectadas 1951 pessoas em excesso de velocidade (menos 162 do que no ano passado) e 753 por condução sob influência do álcool (menos 65).

Durante os cinco dias da operação foram detidos 261 condutores com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (menos 18). Foram também detectados 286 condutores com incorrecta ou não utilização do cinto de segurança (menos 34 que em 2016) e 277 por utilização indevida do telemóvel durante a condução (menos 42).

A Operação Carnaval 2017, que começou na sexta-feira, terminou às 24 horas de terça-feira com o registo de 851 acidentes e 14 feridos graves, mas sem vítimas mortais, segundo a GNR, que registou menos 84 acidentes e menos quatro feridos graves do que na operação Carnaval 2016. Pelo lado positivo, este ano, a GNR não registou vítimas mortais, ao contrário de 2016, quando houve três mortos na estrada.

Os dados da GNR indicam ainda que nos cinco dias da operação Carnaval 2017 foram ainda registados 286 feridos ligeiros, menos 25 do que no ano passado.

