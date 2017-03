Circulação ferroviária na Linha do Norte apenas numa via devido a acidente

A circulação ferroviária na Linha do Norte está fazer-se apenas por uma via na sequência de um atropelamento mortal por um comboio no antigo apeadeiro de Chelas, em Lisboa, adiantou à agência Lusa fonte da CP.

Em declarações à Lusa, a porta-voz da CP, Ana Portela, indicou que a Linha do Norte (que liga Lisboa ao Porto) não está cortada.

“Não está parada, mas está a ser feita em via única. Aguarda-se a comparência das autoridades”, referiu, adiantando que estão a ocorrer alguns atrasos nesta manhã devido ao acidente.

Uma fonte dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que uma pessoa morreu na sequência de um atropelamento por um comboio da CP junto à antiga estação de Chelas.

A mesma fonte adiantou que a vítima do sexo masculino foi colhida por um comboio da CP junto à antiga estação de Chelas e perto da Calçada da Picheleira, em Lisboa, cerca das 7h.

No local encontram-se três viaturas e oito operacionais dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

