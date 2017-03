As nossas cinco sugestões para sair do PÚBLICO (e depois voltar)

PUB

“A idade da indelicadeza”

The New York Times Magazine

PUB

Foto Frederico Batista, jornalista multimédia

Rachel Cusk estava na zona de controlo de passaportes de um aeroporto quando reparou na forma como um funcionário se dirigia aos passageiros: obsessivo, quase aos gritos. “Não precisa de ser indelicado”, disse-lhe. Ele abanou a cabeça: “Você é que é indelicada”. A escritora canadiana, radicada há décadas no Reino Unido, ficou desarmada. Teria sido mesmo ela a quebrar o código social? E quando contava a história a amigos, ficava com a sensação de que ninguém, nem ela própria, conseguia chegar à seriedade daquele momento. Este episódio é revelado por Cusk no artigo A era da indelicadeza, publicado na The New York Times Magazine nesta era pós-"Brexit" (pós-vitória de Trump, praticamente pós-ponderação...), em que as reacções extremadas se avolumam, como cóleras mal contidas em corpos crispados. A pergunta que percorre o artigo é esta: “À medida que o contrato social se desmorona, o que significa ser educado?”. Ler

Será o uso do Facebook um direito fundamental?

Wired

Foto Abel Coentrão, jornalista do Local

Será o Facebook tão importante que uma decisão judicial que impeça uma pessoa de o utilizar, mesmo que enquadrada na defesa da segurança de terceiros, possa ser entendida como uma violação da liberdade de expressão consagrada na Constituição, como acontece nos Estados Unidos? Em plena terça-feira de Carnaval, conta a Wired, o Supremo Tribunal dos EUA foi chamado a julgar uma petição de um cidadão norte-americano que publicou em 2010 um post, celebrando o facto de se ter livrado de uma multa de trânsito. Ultrapassado um problema, Lester Packingham Jr meteu-se noutro, pois, condenado na Carolina do Norte por um crime de pedofilia em 2002 estava, segundo aquele Estado, a violar uma lei estadual que impede o acesso de agressores sexuais a sites e redes sociais nas quais possa ter contactos com crianças. O caso, que ainda não foi decidido, suscita um debate interessante sobre o que é, e para que servem, as redes, se hoje é possível, ou não, ser um cidadão de corpo inteiro sem acesso a elas e se não é demasiado restritiva uma lei que, por exemplo, impede alguém de aceder aos tweets do Presidente Trump. Ler

Dentro da mente (e da carteira) de Warren Buffett

The Wall Street Journal

Foto Victor Ferreira, editor online

Warren Buffett é um dos homens mais respeitados por quem segue o mundo dos negócios. Dono de um império financeiro que faz dele um dos mais ricos do mundo, Buffet escreve todos os anos uma carta aos accionistas da Berkshire Hathaway, a holding a partir da qual controla os seus negócios, que se estendem por áreas tão diferentes como o sector financeiro, indústria química, transportes ou tecnologia. Não deve haver carta tão antecipada, estudada, esmiuçada e comentada, pelo menos no mundo dos negócios, como estas. E a carta mais recente de Buffett, publicada no dia 25 de Fevereiro e com 29 páginas (aqui, em PDF e em inglês), não fugiu à regra. Mais uma vez, além de prestar contas, Buffett expõe a sua visão dos negócios, do capitalismo, da economia de mercado, dos Estados Unidos e, claro, dos seus investimentos e dos lucros (sempre fabulosos) que o universo Berkshire continua a somar. Mas este todo-poderoso da alta finança também se engana – e não é pouco. E em cada carta, como na última, tem sempre a humildade de lembrar os erros, quanto lhe custaram e o que aprendeu. Para quem gosta de gestão, é um documento que dá muitas pistas para a compreensão do que é hoje o mundo dos negócios. Cereja em cima do bolo para quem gostar do tema: está online o arquivo de todas as cartas de Buffett desde 1977. Sobre a última, o Wall Street Journal fez uma leitura exaustiva, por temas, em live blog durante quatro horas, e que ajudam a compreender uma das mentes mais marcantes do mundo empresarial contemporâneo. Ler

Uma história bem contada

New Yorker

Foto Lucinda Canelas, jornalista de Cultura

Podemos não ter qualquer inclinação para a poesia de Elizabeth Bishop, mas se gostamos de uma história bem contada, o artigo que Claudia Roth Pierpont assina no próximo número da New Yorker, partindo de uma nova biografia desta americana que era uma viajante incansável (Elizabeth Bishop: A Miracle for Breakfast, de Megan Marshall), vale certamente a pena. Nele se percebe como uma vida marcada por uma série de perdas, imensas, e por um amor brasileiro a quem todos chamavam Lota acabou por passar para a poesia que ela escreveu. Nem sempre se nota, é bem verdade, mas é essa vida que lá está. Ler

“O passado, o presente e o futuro de Taiwan”

Brookings Institution

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Ana Gomes Ferreira, editora de Mundo

Esta secção chama-se Já viu isto?, mas o que se propõe é um “vai ouvir isto?”. No dia 7 de Março, o centro de estudos asiáticos da Brookings Institution realiza, a meias com o Carnegie Endowment for International Peace, um debate sobre uma das regiões mais complexas do mundo, Taiwan. Há três anos, jovens universitários revoltaram-se contra a política de aproximação do governo em relação à China — foi a Revolta dos Girassóis. Em Janeiro de 2016, os eleitores rejeitaram o Presidente Ma, que conduzia esse processo de pacificação, e elegeram uma Presidente favorável à manutenção das distância, Tsai Ing-wen, que nunca escondeu que gostava de ver Taiwan tornar-se um país independente. As relações entre Taipé e Pequim deterioraram-se e o cenário piorou com a chegada de Donald Trump ao poder nos EUA — falou directamente com Tsai, reconhecendo-a como chefe de um Estado sobrano e questionou a política “Uma China”, que mantém Taiwan como um “país não país”. A conferência da Brookings/Carnegie pode ser seguida em directo e terá como principal interveniente Ma Ying-jeou, o Presidente contestado na Revolta dos Girassóis. A seguir à conferência, que tem dois moderadores, um especialista da Brookings e outro da Carnigie, há perguntas da assistência, que são sempre pertinentes e muito directas. Quem não puder seguir em directo, pode ouvir em diferido. Das 14h às 15h30 (hora local, das 19h às 20h30 em Portugal continental). Ouvir

“Já viu isto?” é uma rubrica semanal com sugestões da redacção do PÚBLICO para trabalhos jornalísticos de outros media

PUB

PUB