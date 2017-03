Ex-presidente do Banco de Fomento vai liderar a STCP

Já está escolhido o nome do futuro presidente do conselho de administração da STCP, empresa pública cuja gestão foi entregue pelo Governo à Área Metropolitana do Porto. Rui Moreira anunciou esta quarta-feira na reunião de Câmara do Porto que Paulo Azevedo, economista com grande experiência no sector financeiro e que em 2013 chegou a presidir ao Banco de Fomento, presidirá à sociedade.

O futuro presidente da STCP fez parte da Comissão de Honra da candidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, participou no Executive Program do Instituto Europeu de Administração de Empresas (Insead) e antes de entrar no Banco de Fomento, em 2013, contava já com mais de 25 anos de experiência em cargos de administração e direcção no sector financeiro.

Paulo de Azevedo foi desde 1998 director-geral do Millennium BCP, administrador das sociedades BCP Leasing, BCP Factoring, e do Millennium BCP Investimento. Coordenou diversos aumentos de capital do banco e foi também responsável pela equipa técnica na aquisição por oferta pública de aquisição (OPA) do BPA em 1995. Foi ainda presidente do conselho de administração do BCP Capital e administrador da InovCapital e fez parte dos conselhos de administração da EDP, Oni e Inapa em representação do banco.

Em Outubro de 2014, o gestor chegou a ser convidado pelo então ministro da Economia, Pires de Lima, para ficar à frente da IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, após a fase de instalação do organismo conhecido como Banco de Fomento, mas recusou permanecer na instituição. Que, curiosamente, está instalada na Torre das Antas e no mesmo piso que a administração da STCP a que Paulo Azevedo vai presidir mal esteja concluído o processo de transferência da gestão da empresa, por sete anos, para o grupo de seis municípios da Área Metropolitana - liderados pelo Porto - em cujo território a transportadora opera. O processo está neste momento em análise pelo tribunal de Contas. Com Patrícia Carvalho

